Στην 13η θέση των σκόρερ ο Καρμέλο, ξεπέρασε τον Ουίλκινς (vid&pic)

Έναν θρύλο του NBA ξεπέρασε όσον αφορά τους σκόρερς στην regular season ο Καρμέλο Άντονι. Ο φόργουορντ των Μπλέιζερς με τους 21 πόντους απέναντι στους Ουίζαρντς, έφτασε τους 26.671 και ανέβηκε στην 13η θέση των σκόρερ, ξεπερνώντας τον σπουδαίο Ντομινίκ Ουίλκινς, τον παίκτη που είχε οδηγήσει και τον Παναθηναϊκό στην κατάκτηση του πρώτου Ευρωπαϊκού στο Παρίσι.

Ο Ουίλκινς έχει 26.668 και πλέον ο Καρμέλο κυνηγάει τον Όσκαρ Ρόμπερτσον που βρίσκεται στην 12η θέση της σχετικής λίστας με 26.710 πόντους.

Congrats to @carmeloanthony of the @trailblazers for moving up to 13th on the all-time SCORING list! pic.twitter.com/JZ2r0iNM8u

— NBA (@NBA) February 3, 2021