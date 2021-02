Ο Μπούκερ είναι clutch και το απέδειξε για άλλη μια φορά! (pic & vids)

Οι Σανς πήραν το θρίλερ κόντρα στους Μάβερικς, αφού ο Ντέβιν Μπούκερ τους... σκότωσε με νικητήριο τρίποντο.

Ο ηγέτης του Φοίνιξ πέτυχε το 5ο του go ahead FG (καλάθι που δίνει προβάδισμα) τα τελευταία 5 δευτερόλεπτα.

Μόνο ο Ράσελ Ουέστμπρουκ έχει παραπάνω τέτοια καλάθια από τη σεζόν 2015-16 μέχρι σήμερα.

O Mπούκερ δεν αστειεύεται σε οριακές καταστάσεις.

Devin Booker hit his 5th career go-ahead FG in the final 5 seconds to beat the Mavericks. Only Russell Westbrook has made more go-ahead FG in the final 5 seconds since 2015-16 (Booker's rookie year). pic.twitter.com/v03ppsgl8I

