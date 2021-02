Μπουλς: Ο Ντόνοβαν πήρε τάιμ άουτ και ενώ απέμεναν 50'' δεν έδωσε οδηγίες!

Είναι και αυτό ένα μάθημα. Ο Μπίλι Ντόνοβαν είναι ένας καλός προπονητής. Και ένας τέτοιος οφείλει να δίνει χώρο και στους παίκτες του. Στην περίσταση των τελευταίων 50 δεύτερων του αγώνα των Μπουλς με τους Νικς, ο Ντόνοβαν διάλεξε τη σιωπή. Στην αρχή φάνηκε σαν να... καίει το τάιμ άουτ που κάλεσε, αφού δεν έδωσε καμία οδηγία.

Οι βετεράνοι της ομάδας ανέλαβαν τις οδηγίες και μάλλον λειτούργησε καλά, αφού το επί μέρους 10-2 σε 50 δευτερόλεπτα έδωσε τη νίκη στους Μπουλς.

Billy Donovan said he didn’t have to say much during that timeout he burned 50 seconds in. Players knew. Vets talked a lot in it.

