Νευρίασε ο Ντόντσιτς με την έκτη συνεχόμενη ήττα των Μάβερικς (vid)

Οι Μάβερικς έχασαν από τους Σανς, έκαναν την έκτη συνεχόμενη ήττα τους και ο Λούκα Ντόντσιτς, πλέον, έχει χάσει εντελώς την ψυχραιμία του. Ο νεαρός Σλοβένος είχε 25 πόντους, 5 ασίστ, 5 ριμπάουντ, αλλά είχε και 7/19 σουτ.

Έχει θέμα στο μακρινό σουτ και αυτό φαίνεται και στους αριθμούς του. Έχει το δεύτερο χειρότερο ποσοστό στην λίγκα, με τουλάχιστον 7 προσπάθειες ανά παιχνίδι, όντας κάτω από τον Ούμπρε με 29,3%. Στο τέλος του παιχνιδιού ο Μπούκερ σκόραρε ένα τεράστιο τρίποντο, έδωσε την νίκη στην ομάδα του και ο Ντόντσιτς δεν αντέδρασε ψύχραιμα.

Luka Doncic clearly frustrated after missing the game winner, the Mavs have now lost 6 games in a row pic.twitter.com/x5s3WwKuaK

