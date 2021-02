ΛεΜπρον για την διαφωνία του με την γυναίκα: «Δεν ήθελα να την διώξουν, μάλλον είχε πιεί» (vid)

Στο ματς των Χοκς με τους Λέικερς, ο ΛεΜπρον αντάλλαξε λόγια με ανθρώπους στην κερκίδα, με μια γυναίκα να απομακρύνεται από το γήπεδο, ενώ συνέχισε να τον βρίζει και μετά. Πρώτα ο άντρας της είχε λεκτική αντιπαράθεση με τον ηγέτη των Λέικερς και στη συνέχεια εκείνη, ενώ όπως είπε η ίδια σε video στο οποίο τον έβριζε κιόλας, ήταν εκνευρισμένη με τον παίκτη.

Ο ΛεΜπρον μίλησε, μετά το τέλος του αγώνα και φάνηκε μάλλον να διασκεδάζει με όσα έγιναν στο παρκέ: «Χαίρομαι που έχουν επιστρέψει οι οπαδοί. Μου έλειψε αυτή η αλληλεπίδραση. Την χρειάζομαι, εμείς οι παίκτες την χρειαζόμαστε.

Δεν ήθελα να τους διώξουν. Ανταλλάξαμε λόγια δύο ενήλικες άντρες, είπαμε κάποια πράγματα και μετά κάποιος πετάχτηκε και είπε τα δικά του. Δεν νομίζω ότι έπρεπε να την διώξουν, αλλά ίσως είχε πιει κάποια ποτά. Οι διαιτητές έκαναν αυτό που είχαν να κάνουν και είμαι ΟΚ. Το ότι έβγαλε την μάσκα ίσως να ήταν ο λόγος. Ελπίζω να μην κινδύνευσε κανείς. Πρώτα η ασφάλεια».

