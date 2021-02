Χαμός: Ο ΛεΜπρόν είχε έντονη λογομαχία με γυναίκα, η οποία τον έβρισε στη συνέχεια! (vid)

Φοβερό σκηνικό στο ματς των Χοκς με τους Λέικερς. Κατά τη διάρκεια του 4ου δωδεκαλέπτου, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς τα είπε σε έντονο ύφος με μια γυναίκα φίλαθλο.

Μάλιστα ήταν έξαλλη όπως και ο άντρας της, με την ασφάλεια του γηπέδου να τους απομακρύνει. Πρώτα ο άντρας της είχε λεκτική αντιπαράθεση με τον Βασιλιά και στη συνέχεια ανέλαβε δράση η γυναίκα του, όπως είπε η ίδια σε video στο οποίο τον έβριζε κιόλας και ήταν εκνευρισμένη με τον σταρ των Λέικερς.

Δείτε το video και την εξήγηση που έδωσε η γυναίκα για τον τρόπο που ο ΛεΜπρόν κοιτούσε τον άντρα της

Postgame comments from LeBron & the ejected fan pic.twitter.com/uHe48NO3wA

"I love our fans. Laker Nation and everybody else against Laker Nation."

Refs stop the game after a Hawks fan heckles LeBron pic.twitter.com/NsoFjyel97

The referees stopped the game after LeBron was heckled by a spectator in Atlanta. pic.twitter.com/apoDqvt4ll

— SportsCenter (@SportsCenter) February 2, 2021