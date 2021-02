Ένα απίθανο follow κάρφωμα πρόσφερε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στους Μιλγουόκι Μπακς και τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς. Και αφού έκανε το κάρφωμα, θέλησε να δείξει ότι η... τέχνη της mean mug υπάρχει στο αίμα της οικογένειας, κάνοντας και αυτός τη δική του.

Δείτε το βίντεο.

It runs in the Antetokounmpo family. pic.twitter.com/JjUbwShZ9n

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 2, 2021