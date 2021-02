NBA: Στην κορυφή των Power Rankings οι Κλίπερς! (pic)

Οι Κλίπερς εκθρόνισαν τους Λέικερς από την κορυφή των Power Rankings του ΝΒΑ! Μάλιστα, οι πρωταθλητές υποχώρησαν δύο θέσεις και βρέθηκαν στο Νο3, κάτω και από τους Σίξερς. Οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο βρίσκονται στην 7η θέση της λίστας.

1.Κλίπερς

2.Σίξερς

3.Λέικερς

4.Νάγκετς

5.Τζαζ

6.Νετς

7.Μπακς

8.Γκρίζλις

9.Σέλτικς

10.Σανς

https://t.co/Pqxh2EPubW's Power Rankings, Week 7

See where all 30 teams rank after the first six weeks of the 2020-21 season. (via @johnschuhmann)https://t.co/3yjUaARROR pic.twitter.com/KiZFtxeFFz

— NBA (@NBA) February 1, 2021