Ουέστμπρουκ: Κυνηγάει Ρόμπερτσον και Τζόρνταν σε ένα μοναδικό ρεκόρ (pic)

Η εμφάνιση του Ράσελ Ουέστμπρουκ απέναντι στους Νετς με 41 πόντους και 10 ριμπάουντ, είναι η 27η με τουλάχιστον 40 πόντους και 10 ριμπάουντ! Αριθμός που διατηρεί τον Ουέστμπρουκ στην 4η θέση της σχετικής λίστας, πίσω από τον άλλοτε συμπαίκτη του σε Οκλαχόμα και Χιούστον, Τζέιμς Χάρντεν (29), τον Όσκαρ Ρόμπερτσον (32) και τον Μάικλ Τζόρνταν (33).

Ο Τζόρνταν χρειάστηκε 18 χρόνια, ο Ρόμπερτσον 9, ενώ οι Χάρντεν, Ουέμπρουκ τα έχουν πετύχει σε διάστημα 6 σεζόν.

Yesterday was Russell Westbrook's 27th game with 40+ point and 10+ rebounds.

The only guards in our database with more are MJ, Oscar, and James Harden pic.twitter.com/wAKSL1PlzX

