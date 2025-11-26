Γουίζαρντς - Χοκς 132-113: Ο ΜακΚόλουμ τράβηξε 46 και... έκαψε τα γεράκια (vid)
Έγινε η έκπληξη στο ματς των Γουίζαρντς με τους Χοκς. Και πως να μην γίνει; Ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ το έβλεπε σαν βαρέλι και τελείωσε την αναμέτρηση με 46 πόντους με 10 τρίποντα, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε μια παράσταση.
Στο 11-8 έπεσαν τα γεράκια στην κατάταξη της Ανατολής, ενώ στο 2-15 ανέβηκαν οι πρωτευουσιάνοι που αποτελούν και φέτος μια από τις χειρότερες ομάδες στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.
Εκτός του ΜακΚόλουμ, ο Σαρ είχε 27 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Μίντλετον μέτρησε 10 πόντους με 12 ασίστ. Από την πλευρά των ηττημένων ο Πορζίνγκις είχε 22 πόντους, 8 ριμπάουντ. Στους 20 σταμάτησε ο Οκόνγκου.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.