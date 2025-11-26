O ΜακΚόλουμ έκανα ματσάρα και οι Γουίζαρντς επικράτησαν με 132-113 των Χοκς.

Έγινε η έκπληξη στο ματς των Γουίζαρντς με τους Χοκς. Και πως να μην γίνει; Ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ το έβλεπε σαν βαρέλι και τελείωσε την αναμέτρηση με 46 πόντους με 10 τρίποντα, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε μια παράσταση.

Στο 11-8 έπεσαν τα γεράκια στην κατάταξη της Ανατολής, ενώ στο 2-15 ανέβηκαν οι πρωτευουσιάνοι που αποτελούν και φέτος μια από τις χειρότερες ομάδες στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Εκτός του ΜακΚόλουμ, ο Σαρ είχε 27 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Μίντλετον μέτρησε 10 πόντους με 12 ασίστ. Από την πλευρά των ηττημένων ο Πορζίνγκις είχε 22 πόντους, 8 ριμπάουντ. Στους 20 σταμάτησε ο Οκόνγκου.