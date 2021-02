Νετς: Από τότε που απέκτησαν τους Big3, έχουν θετικό ρεκόρ σε επίθεση, αρνητικό στην άμυνα! (pic)

Οι Νετς γνώρισαν την ήττα από τους κακούς μέχρι τώρα Ουίζαρντς και φαίνεται πως υπάρχουν κάποια προβλήματα στην άμυνα του Μπρούκλιν.

Μπορεί επιθετικά να έχει τρεις από τους καλύτερους παίκτες της λίγκας και αυτό βγαίνει στους αριθμούς, πίσω όμως υπάρχει θέμα. Από τότε που οι Νετς απέκτησαν τον Χάρντεν και έφτιαξαν την τριάδα, με τους Ίρβινγκ και Ντουράντ. έχουν 122,6 πόντους μέσο όρο στην επίθεση, που είναι ρεκόρ στην λίγκα και θα μπορούσε να είναι και όλων των εποχών.

Αλλά δέχονται και 119,9 στην άμυνα, το οποίο είναι και πάλι το χειρότερο στην λίγκα και θα μπορούσε να είναι και το χειρότερο όλων των εποχών. Επίσης έχει επιτρέψει ήδη σε 3 παιχνίδια 140 πόντους αυτή την σεζόν, ισοφαρίζοντας τις περισσότερες φορές σε μια σεζόν.

