Ο Γκόρντον την... φυλούσε στον Λόουρι θέλοντας να πάρει ρεβάνς για τη «φούσκα»! (vids)

Στα παιχνίδια της «φούσκας» στο Ορλάντο, ο Κάιλ Λόουρι είχε κάνει ένα σκληρό φάουλ στον Γκόρντον σε ματς των Μάτζικ με τους Ράπτορς, με αποτέλεσμα ο παίκτης του Ορλάντο να χάσει όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια!

Το γεγονός αυτό όχι μόνο δεν είχε ξεχαστεί από τον Γκόρντον, αλλά περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να πάρει τη ρεβάνς. Στην αναμέτρηση των δύο ομάδων στην Τάμπα, ο παίκτης των Μάτζικ χτύπησε εκτός φάσης τον Λόουρι με αποτέλεσμα να χρεωθεί με αντιαθλητικό φάουλ.

Μάλιστα νωρίτερα στο ίδιο παιχνίδι ο Λόουρι είχε... ξαναχτυπήσει ύπουλα τον Γκόρντον!

Δείτε τι έγινε σε «φούσκα» και Τάμπα...

...αλλά και το νέο χτύπημα του Λόουρι

This was the offensive possession prior to Aaron Gordon picking up a flagrant foul, and subsequently having to head to the locker room. pic.twitter.com/2aKtBfzhCc

— Dan Savage (@Dan_Savage) February 1, 2021