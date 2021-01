Ο απίθανος Εμπίντ θύμισε Μπάρκλεϊ-Τσάμπερλεϊν! (pic)

Οι Σίξερς πετάνε και αυτό οφείλεται οι εκπληκτικές εμφανίσεις του Τζοέλ Εμπίντ.

Ο Καμερουνέζος κατάφερε να γίνει ο 3ος παίκτης στην ιστορία της ομάδας με 35+ πόντους και 10+ ριμπάουντ μέσο όρο σε διάστημα 5 αγώνων.

Οι άλλοι δύο της λίστας είναι οι θρύλοι Τσαρλς Μπάρκλεϊ και Ουιλτ Τσάμπερλεϊν.



According to @EliasSports Joel Embiid is the 3rd player in 76ers history to average 35 points and 10 rebounds over a 5-game span, joining Charles Barkley and Wilt Chamberlain. pic.twitter.com/yw9MVTq1On

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 30, 2021