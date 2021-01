NBA: Πέθανε από κορονοϊό ο Σέκου Σμιθ (pic)

Την μάχη με τον κορονοϊό έχασε ένας από τους πιο γνωστούς δημοσιογράφους που ασχολούνται με το NBA. Ο λόγος για τον Σέκου Σμιθ με την είδηση του θανάτου του μόλις 48χρονου δημοσιογράφου να πέφτει ως κεραυνός εν αιθρία στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη. Ο Σμιθ ήταν γνωστός για τις εκπομπές που έκανε στο κανάλι του NBA, με πολλές ομάδες να εκφράζουν τα συλλυπητήρια για τον χαμό του. Αναφερόμενοι στον θάνατο του Σμιθ δεν ήταν λίγοι οι φίλοι του NBA που έκαναν λόγο για καταραμένη μέρα, καθώς ο γνωστός δημοσιογράφος έφυγε από την ζωή ακριβώς έναν χρόνο μετά το τραγικό δυστύχημα του Κόμπι Μπράιαντ.

We are saddened to learn of the passing of Sekou Smith. Our sincere thoughts and condolences go out to his family and friends during this time. RIP — Miami HEAT (@MiamiHEAT) January 27, 2021

This is how I will always remember my brother Sekou Smith. We had fun together my friend. For those that didn't know him he was an exuberant Michigan Man and had a heart of gold. pic.twitter.com/QkDUHOF8bc — Chris Miles (@chrismilestv) January 27, 2021