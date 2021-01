Κόμπι Μπράιαντ: Οι «24» αριθμοί της κληρονομιάς του!

3 Νοεμβρίου 1996: Ο 18χρονος Κόμπι Μπράιαντ πατάει για πρώτη φορά στην ζωή του τα παρκέ του ΝΒΑ αλλά μένει άποντος στο παιχνίδι των Λέικερς κόντρα στους Σανς.

13 Απριλίου 2016: Λίγους μήνες πριν κλείσει τα 38 του χρόνια, σημειώνει 60 πόντους στο «κύκνειο άσμα» της καριέρας του κόντρα στην Γιούτα Τζαζ. Αποθέωση!

Σχεδόν 20 χρόνια πρωταγωνιστής στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη. Για την ακρίβεια 7.101 ημέρες απαράμιλλης ομορφιάς μέσα (αλλά και έξω) από τις τέσσερις γραμμές του παρκέ. Τα επιτεύγματά του; Αμέτρητα. Η κληρονομιά του; Τεράστια...

Τα κατορθώματα του τεράστιου Κόμπι θα μνημονεύονται για μια ζωή... Ιδού 24 από τα ουκ ολίγα στατιστικά που άφησε ως κληρονομιά στο ΝΒΑ...

1. Κανένας άλλος επαγγελματίας αθλητής δεν έχει περάσει περισσότερα χρόνια σε ομάδα τους Λος Άντζελες, σε οποιοδήποτε σπορ! Ο Κόμπι έμεινε 20 συνεχόμενα χρόνια στους Λέικερς.

2. Τα 20 σερί χρόνια του Κόμπι Μπράιαντ στους Λέικερς αποτελουν το δεύτερο μεγαλύτερο διάστημα παραμονής οποιουδήποτε παίκτη σε ομάδα του ΝΒΑ. Η πρώτη θέση ανήκει στον Ντιρκ Νοβίτσκι με 21 συνεχόμενες σεζόν στο Ντάλας.

3. Κανείς άλλος παίκτης δεν έχει μείνει στους Λέικερς περισσότερες από το 14 σεζόν. Αυτό σημαίνει ότι εάν και εφόσον ο Μπράιαντ είχε αποσυρθεί τη στιγμή που κατέκτησε τον 5ο του τίτλο του 2010 θα ισοφάριζε το μεγαλύτερο σερί.

4. Οδηγεί την κούρσα όσον αφορά τα περισσότερα ματς, λεπτά συμμετοχής, πόντους, εύστοχα σουτ, προσπάθειες για εντός παιδιάς, εύστοχα τρίποντα, προσπάθειες για τρίποντο, εύστοχες βολές, περισσότερες «εκτελεσμένες» βολές και περισσότερες νίκες.

5. Ήταν ο πρώτος γκαρντ στην ιστορία του ΝΒΑ που αγωνίστηκε για 20 σεζόν στο πρωτάθλημα. Στη συνέχεια ο μοναδικός γκαρντ που τον έφτασε και στην πορεία τον ξεπέρασε ήταν ο Βιν Κάρτερ.

6. Είναι ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ, ο οποίος είδε να αποσύρονται από την ίδια ομάδα δύο διαφορετικές φανέλες του. Το νούμερο «8» το οποίο φόρεσε στο πρώτο μισό της καριέρας του στο Λος Άντζελες και το νούμερο «24» το οποίο φόρεσε στο δεύτερο μισό.

7. Βρίσκεται στην δεύτερη όσον αφορά την επιλογή τους στις καλύτερες πεντάδες της σεζόν στο ΝΒΑ (είτε πρόκειται για την πρώτη πεντάδα, είτε για τη δεύτερη, είτε για την τρίτη). Συγκεκριμένα απαρίθμησε 15 επιλογές (11 στην πρώτη, δύο στην δεύτερη και άλλες δύο στην τρίτη), όσες και οι Τζαμπάρ, Ντάνκαν, Λεμπρόν. Ο Τζέιμς ωστόσο τον ξεπέρασε πέρυσι φτάνοντας τις 16 επιλογές.

8. Οι 11 επιλογές του στην πρώτη πεντάδα του ΝΒΑ αποτελούν την δεύτερη μεγαλύτερη επίδοση, όσες έχει και ο Καρλ Μαλόουν. Στην πρώτη θέση της λίστας βρίσκεται ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ο οποίος έφτασε πέρυσι τις 13 επιλογές.

9. Βρίσκεται στην 2η θέση όσον αφορά την επιλογή του στις καλύτερες αμυντικές πεντάδες με 12 παρουσίες στις All Defensive Teams (9 στην πρώτη και 3 στην δεύτερη)! Τον ίδιο αριθμό επιλογών έχει ο Κέβιν Γκαρνέτ ενώ στην κορυφή βρίσκεται ο Τιμ Ντάνκαν με 15 (8 στην πρώτη, 7 στην δεύτερη). Επιπλέον είναι στην κορυφή όσον αφορά την πρώτη αμυντική πεντάδα έχοντας 9 επιλογές, όσες και οι Τζόρνταν, Γκαρνέτ, Πέιτον.

10. Βρίσκεται στην 2η θέση όσον αφορά τα περισσότερα All Star Games στην ιστορία του ΝΒΑ! Ο Κόμπι μέτρησε 18 συμμετοχές (μία το 1998 και 17 συνεχόμενες από το 2000 έως και το 2016) μόλις μία λιγότερη από τις 19 παρουσίες στην γιορτή του μπάσκετ του Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ.

11. Μόνο ο Λεμπρόν Τζέιμς έχει σκοράρει περισσότερους πόντους στα All Star Games. Ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ έχει 385 πόντους στο ενεργητικό του με τον Κόμπι να ακολουθεί με 290 πόντους. Την πεντάδα συμπληρώνουν οι Τζόρνταν (262π.), Τζαμπάρ (251π.) και Ντουράντ (250π.)

12. To τρόπαιο του MVP των All Star Games φέρει εδώ και έναν χρόνο τ' όνομά του: «NBA All-Star Game Kobe Bryant Most Valuable Player Award». Φυσικά έγινε κατόπιν πρωτοβουλίας του Άνταμ Σίλβερ να αποτίσει φόρο τιμής στη μνήμη του, αλλά και για το γεγονός ότι μετράει τα περισσότερα τρόπαια με 4 κατακτήσεις, όσες και ο θρυλικός Μπομπ Πετίτ των Σεντ Λούις Χοκς από τα μέσα της δεκαετίας του '50.

13. Όταν αποσύρθηκε από την ενεργό δράση βρίσκονταν στην 3η θέση όσον αφορά τους καλύτερους σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ έχοντας 33.643 πόντους. Η ειρωνεία είναι ότι μία μέρα πριν σκοτωθεί στην πτώση του ελικοπτέρου, ο Λεμπρόν Τζέιμς τον είχε προσπεράσει και τον άφηνε στην 4η θέση της σχετικής λίστας.

14. Βρίσκεται στην 3η θέση του ΝΒΑ όσον αφορά τα παιχνίδια με τουλάχιστον 40 πόντους. Συγκεκριμένα το είχε καταφέρει 122 φορές. Μόνο οι Μάικλ Τζόρνταν (173) και Ουίλτ Τσάμπερλεϊν (271) μέτρησαν περισσότερα παιχνίδια με 40+ πόντους.

15. Βρίσκεται στην 3η θέση στην ιστορία του ΝΒΑ όσον αφορά τα παιχνίδια με τουλάχιστον 50 πόντους. Ο Κόμπι είχε μετρήσει 25 ματς με 50+ πόντους. Ο Ουίλτ Τσάμπερλεϊν είχε 118 παιχνίδια και ο Μάικλ Τζόρνταν άλλα 31.

16. Βρίσκεται στην 2η θέση του ΝΒΑ όσον αφορά τα παιχνίδια με 60+ πόντους! Συγκεκριμένα έκλεισε την καριέρα του έχοντας 6 ματς με τουλάχιστον 60 πόντους, με την πρώτη θέση να ανήκει στον Ουίλτ Τσάμπερλεϊν με 32 παιχνίδια. Εκείνοι που τον καταδιώκουν είναι οι Χάρντεν (4 ματς) και Λίλαρντ (3 ματς).

17. Οι 81 πόντοι που πέτυχε στις 22 Ιανουαρίου 2006 σε ματς των Λέικερς κόντρα στους Πίστονς, όχι μόνο αποτελούν το ρεκόρ καριέρας του, αλλά και τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ιστορία του ΝΒΑ. Φυσικά η κορυφή ανήκει στον Ουίλτ Τσάμπερλεϊν με τους 100 πόντους του τον Μάρτιο του 1962.

18. Μαζί με τον Σακίλ Ο' Νιλ οδηγούν την κούρσα όσον αφορά το καλύτερο δίδυμο παικτών σε σκοράρισμα! Ο Κόμπι είχε 28,5 πόντους και ο Ο' Νιλ 28,7 πόντους κατά μέσο όρο τη σεζόν 2000-01. Οι ίδιοι βρίσκονται και στην δεύτερη θέση της λίστας από τη σεζόν 2002-03 (30 πόντους ο Κόμπι και 27,5 πόντους ο «Σακ») αλλά και στην 4η θέση από τη σεζόν 2001-02 (25,2 πόντους ο Μπράιαντ και 27,2 πόντους ο Σακίλ).

19. Έχει κατακτήσει πέντε πρωταθλήματα όντας ο ηγέτης της ομάδας (2000, 2001, 2002, 2009, 2010) ενώ δύο φορές (2009, 2010) ήταν και ο MVP των τελικών.

20. Μετά το three peat των Λος Άντζελες Λέικερς (2000, 2001, 2002) με τους Κόμπι και Σακίλ να ηγούνται, καμία άλλη ομάδα έκτοτε (ούτε καν οι Μαϊάμι Χιτ των Λεμπρόν-Ουέιντ-Μπος ή οι Ουόριορς των Κάρι-Τόμπσον-Ντουράντ) δεν μπόρεσε να κατακτήσει τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα!

21. Αν συνδυάσουμε τα λεπτά συμμετοχής σε regular season και playoffs (52.278) όπως επίσης και τους συνολικούς πόντους (39.283), ο Κόμοι βρίσκεται στην 4η θέσης της λίστας όλων των εποχών, πίσω από τους Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, Καρλ Μαλόουν και Λεμπρόν Τζέιμς .

22. Έχει την πρώτη θέση σε ένα... ιδιαίτερο και διαφορετικό στατιστικό. Συγκεκριμένα προπορεύεται στην ιστορία του ΝΒΑ όσον αφορά τα άστοχα σουτ αφού τα 14.481 από αυτά που επιχείρησε δεν βρήκαν στόχο. Στην δεύτερη θέση και με 1.064 λιγότερα άστοχα είναι ο Τζον Χάβλιτσεκ (13.417 άστοχα). Όπως αναφέρουν και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, αυτό δείχνει τη θέληση του να πάρει την κατάσταση πάνω του, ακόμη και αν έπρεπε να σουτάρει κάτω από δύσκολες συνθήκες.

23. Το «κύκνειο» άσμα του Κόμπι Μπράιαντ στα παρκέ και το ματς με την Γιούτα στις 13 Απριλίου 1996 πέρασε στην ιστορία για πολλούς λόγους. Για πρώτη φορά κάποιος παίκτης πέτυχε 60 πόντους στην τελευταία του παρουσία στο ΝΒΑ έχοντας πάρει, μάλιστα, 50 προσπάθειες εντός παιδιάς (22/50 σουτ). Μάλιστα κατάφερε να κλέψει την παράσταση από τους Ουόριορς, οι οποίοι το ίδιο βράδυ έκαναν μοναδικό ρεκόρ στο ΝΒΑ με 73 νίκες!

24. Βρίσκεται στην καλύτερη πεντάδα στην ιστορία του ΝΒΑ όσον αφορά τους περισσότερους πόντους, τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής, τα περισσότερα εύστοχα σουτ εντός παιδιάς και τις περισσότερες προσπάθειες εντός παιδιάς στα playoffs. Οι υπόλοιποι τρεις είναι οι Λεμπρόν Τζέιμς, Μάικλ Τζόρνταν και Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ.