Αντετοκούνμπο: «Η σκληρή δουλειά που κάνω τώρα, μακάρι να με κάνει πρώτο σκόρερ της ιστορίας» (vid)

Οι Μπακς ξεπέρασαν το εμπόδιο των Χοκς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση, γράφοντας παράλληλα ιστορία. Έγινε ο 6ος παίκτης της ιστορίας, που περνά τους 11.000 πόντους, ξεπερνώντας τον Μαρκί Τζόνσον.

«Με χρέωσαν με παράβαση 10 δευτερολέπτων σε βολή. Προσπάθησα να κάνω όσα κάνω συνήθως. Κανονικά δεν υπάρχει και κανένας στο γήπεδο, υπάρχει ένας κανόνας που λέει ότι οι αντίπαλοι δεν πρέπει να σου μιλούν, αλλά δεν παραπονιέμαι. Ο διαιτητής σφύριξε, μάλλον ήταν, όλα καλά.

Δεν χαλαρώσαμε απλά έβαλαν σουτ. Έβαλαν δύσκολα σουτ. Προσπαθήσαμε να τους δυσκολέψουμε, έβαλαν τρίποντα και έκαναν καλό δεύτερο ημίχρονο. Προσπαθήσαμε να μείνουμε το ίδιο καλοί, απλά έβαλαν δύσκολα σουτ.

Προφανώς, είναι σπουδαίο επίτευγμα να προσπερνάς έναν all time great, όπως είναι ο Μαρκί Τζόνσον. Θα πάω σπίτι και θα το πω στον Λίαμ. Στο τέλος της ημέρας, ο σκοπός μου είναι να συνεχίσω να βελτιώνομαι. Μια μέρα ίσως να είμαι το νούμερο ένα. Αλλά ξεκινά από την σκληρή δουλειά που κάνω τώρα».

“Obviously, it’s a great compliment passing an all-time great like @olskool888. At the end of the day, my goal is to keep improving. One day, maybe I’ll be number one. But it starts with hard work you put in right now.” pic.twitter.com/6unljKZvYN

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 25, 2021