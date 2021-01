Γκριν: Το ΝΒΑ έσβησε τη δεύτερη τεχνική ποινή, γλιτώνει το πρόστιμο!

Ο Ντρέιμοντ Γκριν γλίτωσε και επίσημα τη δεύτερη τεχνική ποινή που του επιβλήθηκε στο ματς με τους Νικς και έφερε την αποβολή του. Από το ημίχρονο οι διαιτητές αναγνώρισαν το λάθος τους, θεωρώντας πως οι φωνές του Γκριν ήταν προς τους διαιτητές, ενώ στην πραγματικότητα τις έβαλε στον rookie της ομάδας, Τζέιμς Ουάισμαν.

Το ΝΒΑ πήρε πίσω τη 2η τεχνική και κατά συνέπεια την αποβολή, χωρίς αυτό να αλλάζει κάτι στο τελικό αποτέλεσμα και την ήττα των Ουόριορς. Γλιτώνει, ωστόσο, τον Γκριν από το πρόστιμο που συνοδεύει κάθε αποβολή.

The NBA is rescinding the second technical foul on Warriors forward Draymond Green last night vs. New York, which forced him to be ejected late in the first half, the league tells me and @anthonyVslater.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 22, 2021