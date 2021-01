Ο Εμπίντ βρίσκεται σε MVP mode και θύμισε Άιβερσον! (pic & vid)

Πράματα και θάματα από τον Εμπίντ κόντρα στους Σέλτικς

Ο ηγέτης των Σίξερς είχε 42 πόντους, 10 ριμπάουντ και 63% εντός πεδιάς στη νίκη της ομάδας.

Φαίνεται πως ο Καμερουνέζος μπήκε σε MVP mode και με αυτόν τον τον τρόπο θύμισε Άλεν Άιβερσον.

Μέτρησε 36 στα 3 πρώτα δωδεκάλεπτα, κάτι που είναι η καλύτερη επίδοση από τις 4 Απρίλη του 2006 και τον Answer.

Eπιπλέον είναι ο μοναδικός από την εποχή που μπήκε το τρίποντο στο ΝΒΑ με 40+ πόντους, 10+ ριμπάουντ και 1 ή κανένα λάθος σε ένα ματς. Το ξαναέκανε το 2019.

Joel Embiid has 36 points, the most by a 76ers player through the first 3 quarters of a game since Allen Iverson on April 4, 2006 (36 at Cavaliers) pic.twitter.com/7T1yjsgUFN

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 21, 2021