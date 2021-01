Ακόμα ένα παιχνίδι του NBA που αναβλήθηκε λόγω κορονοϊού. Συγκεκριμένα δεν θα διεξαχθεί την Παρασκευή η αναμέτρηση των Μπακς με τους Οουίζαρντς, καθώς οι... μάγοι δεν έχουν ξεπεράσει ακόμα τα προβλήματα με τον Covid-19.

The National Basketball Association game scheduled for Fri., Jan. 22 between the Washington Wizards and Milwaukee Bucks at Fiserv Forum has been postponed in accordance with the league’s Health and Safety Protocols.

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 21, 2021