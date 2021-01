Ο Λεν πρόλαβε να αγωνιστεί σε επτά αγώνες με τους Ράπτορς, έχοντας 2.3 πόντους, 1.6 ριμπάουντ και 0.4 ασίστ με 10.8 στο παρκέ, προτού οι Καναδοί τον αφήσουν ελεύθερο. Είχε αποκτηθεί στην αρχή της free agency. O Oυκρανός σέντερ έχασε τα τρία τελευταία ματς των Ράπτος, τα ένα λόγω προσωπικού ζητήματος, τα άλλα δύο λόγω του πρωτόκολλο υγείας.

The Raptors announce they have waived Alex Len

— Marc Stein (@TheSteinLine) January 19, 2021