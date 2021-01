Θέλει μόνο να σκοράρει. Και κοιτάζει τους αριθμούς του. Ναι, ο Τζέιμς Χάρντεν λατρεύει να πετυχαίνει πόντους. Στη διαδικασία, λατρεύει να κάνει και τους συμπαίκτες του καλύτερους. Πώς; Πασάροντας! Φέτος, σε 10 αγώνες, έχει 10.9 ασίστ ανά παιχνίδι, ενώ στην καριέρα του μετράει 6.4.

Απέναντι στους Μιλγουόκι Μπακς κατέγραψε το 87ο ματς του με τουλάχιστον 30 πόντους και 10 ασίστ. Επίδοση που τον φέρνει στην κορυφή, την οποία μοιράζεται με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς! Αυτό το στατιστικό μετράει από το 1967, έτος της ένωσης του ΝΒΑ με το ΑΒΑ. Πίσω τους βρίσκεται ένας γνωστός του Χάρντεν, ο Ράσελ Ουέσμπρουκ με 76 αγώνες και ακολουθούν οι Μάτζικ Τζόνσον με 58 και Άλεν Άιβερσον με 47.

James Harden recorded his 87th career game with at least 30 points and 10 assists last night, tying LeBron James for the most such games since the ABA-NBA merger:

87 - Harden

87 - James

76 - Russell Westbrook

58 - Magic Johnson

47 - Allen Iverson pic.twitter.com/48J7OQQGUe

— Justin Kubatko (@jkubatko) January 19, 2021