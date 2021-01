Νετς - Μπακς 125-123: Ντουράντ-Χάρντεν... πλήγωσαν Γιάννη στην απόλυτη ματσάρα! (vid)

Την πήραν τη ματσάρα της βραδιάς οι Νετς. Το Μπρούκλιν επικράτησε με 125-123 των Μπακς σε μια βραδιά που είναι αφιερωμένη στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Η αναμέτρηση θύμισε playoffs και ήταν ένα πραγματικό θρίλερ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που ήταν αγριεμένος στο ξεκίνημα, είχε 34 πόντους, 12 ριμπάουντ και 7 ασίστ, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για τα... ελάφια που έπεσαν στο 9-5. Από την άλλη το σύνολο του Νας πήγε στο 9-6.

Ο Μίντλετον έκανε το 118-119, 2 λεπτά για το τέλος, με τον Ντουράντ να ισοφαρίζει με 1/2 βολές. Ο Γιάννης κάρφωσε για το 119-121, αλλά ο Χάρις με τρίποντο έγραψε το 122-121. Ο Μίντλετον έκανε το 122-123, αλλά ο KD απάντησε για το 125-123 στα 37 δευτερόλεπτα. Ο Μίντλετον είχε την ευκαιρία να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του, αλλά αστόχησε για τρεις στην τελευταία επίθεση του ματς.

Για τους νικητές ο Ντουράντ είχε 30 με 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ο Χάρντεν 34 με 12 ασίστ, o Γκριν 14 και ο Χάρις 20 με 5/7 τρίποντα. Στον αντίποδα, εκτός του Greek Freak, ο Μίντλετον μέτρησε 25, ο Χόλιντεϊ είχε 22.

Oι Νετς είχαν 15/31 τρίποντα, ενώ τα ελάφια τελείωσαν το ματς με 11/37.

Τα δωδεκάλεπτα: 28-34, 57-56, 94-89, 125-123.

Every angle of Giannis’ Mean Mug.#FearTheDeer pic.twitter.com/hiu00UBI2l

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 19, 2021