O Σακίλ... γλεντά ασταμάτητα Χάρντεν στο νέο Shaqtin' a fool! (vid)

Μπορεί ο Τζέιμς Χάρντεν να μην είναι σε κάποια αστεία φάση στο νέο Shaqtin' a fool, ωστόσο με τα όσα έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες και την μετακόμιση του στους Νετς δεν τη γλίτωσε.

Ο Μούσιας εμφανίζεται φυσικά ως μοντάζ σε κάθε φάση σχεδόν και το καλύτερο εκεί που φαίνεται να ψάχνει για strip club στο Μπρούκλιν.

Κατά τα άλλα την παράσταση κλέβει ο Αντρέ Ντράμοντ

Drummond sets a #Shaqtin world record for the longest iso play

Presented by @PapaJohns pic.twitter.com/c5JeykW2Ne

— Shaqtin' a Fool (@shaqtin) January 15, 2021