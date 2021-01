NBA: Αναβλήθηκε και το Ουίζαρντς-Τζαζ (pics)

Τα προβλήματα με τον κορονοϊό δεν λένε να αφήσουν το NBA με την μία αναβολή να διαδέχεται την άλλη. Τελευταίο ματς που αναβλήθηκε ήταν αυτό των Ουίζαρντς με τους Τζαζ, καθώς οι... μάγοι δεν διαθέτουν τους 8 παίκτες με τους οποίους θα μπορούσε να διεξαχθεί μια αναμέτρηση. Για την ακρίβεια δύο ακόμα παίκτες ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα και το πρωτόκολλο δεν επιτρέπει να αγωνιστούν καθώς θα πρέπει να μπουν σε καραντίνα.

The following was released by the NBA. pic.twitter.com/dvdHltdMdO

— NBA (@NBA) January 13, 2021