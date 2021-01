Γιόκιτς: O μοναδικός με triple double μέσο όρο που θυμίζει Όσκαρ Ρόμπερτσον! (pic)

Τον ονομάζουν ως τον κορυφαίο σέντερ αυτή τη στιγμή στο ΝΒΑ! Οι αριθμοί που σημειώσει ο Νίκολα Γιόκιτς δε λένε ψέματα. Σκοράρει με τη χάρη του καλύτερου σκόρερ, πασάρει με τη χάρη του καλύτερου πασέρ. Και κατεβάζει τα ριμπάουντ, σαν τον καλύτερο ριμπάουντερ. Αυτή τη στιγμή είναι ο μοναδικός στο ΝΒΑ με μέσο όρο triple double (24.4 πόντους, 11.2 ριμπάουντ και 10.4 ασίστ).

Σουτάρει με 58.7% στα σουτ, 43.3% στα τρίποντα και 80.3%. Μόνο ο Σέρβος σέντερ και ο θρυλικός Όσκαρ Ρόμπερτσον (τη σεζόν 1961-1962) έχουν ξεκινήσει τα 10 πρώτα ματς μιας σεζόν και έχουν τουλάχιστον 20 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ!

Nikola Jokic's numbers this season are :

24.4 PPG

11.2 RPG

10.4 APG

58.7 FG%

43.3 3P%

80.3 FT%

Jokic and Oscar Robertson (1961-62) are the only players in NBA history to average at least 20 PPG, 10 RPG, and 10 APG through their first 10 games of a season. pic.twitter.com/0QXkIZvKVo

— Justin Kubatko (@jkubatko) January 11, 2021