Μάτζικ – Μπακς 99-121:Tα... ελάφια του Γιάννη δεν αστειεύονται! (vids)

Ανεβαίνουν σιγά-σιγά στην κατάταξη της Ανατολής οι Μπακς που έκαναν την 2η σερί νίκης τους.

Τα... ελάφια του Γιάννη Αντετοκούνμπο υπέταξαν το Ορλάντο άνετα με 121-99 και έτσι πήγαν στο 7-4. Στον αντίποδα οι ηττημένοι έπεσαν στο 6-5. Ο Έλληνας σταρ τελείωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους (8/16 σουτ), 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 μπλοκ και 1 κλέψιμο.

Για τους νικητές εκτός του Greek Freak, 20 με 10 ριμπάουντ είχε ο Μίντλετον, 20 μέτρησε ο Πόρτις και 14 ο Φορμπς. Ο Θανάσης αγωνίστηκε 10 λεπτά και είχε 2 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ

Από την άλλη πλευρά κορυφαίος ήταν ο Βούτσεβιτς με 28 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ ο Γκόρντον είχε 21 και 8 ασίστ.

Οι Μπακς είχαν 13/35 τρίποντα, ενώ οι Μάτζικ σούταραν με 11/31.

Το 4ο δωδεκάλεπτο ήταν εύκολη υπόθεση για τα ελάφια, αφού το πήραν με 35-17.

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 12, 2021