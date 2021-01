Κουβαλά τους Ουόριορς ο Κάρι και ούτε οι Κλίπερς μπόρεσαν να σταθούν εμπόδιο στον δρόμο του.

Ο ηγέτης των πολεμιστών είχε 38 πόντους με 9 τρίποντα, διαλύοντας την ομάδα του LA.

Απολαύστε το show του κορυφαίου σουτέρ στην ιστορία της λίγκας

Steph (38 PTS & 9 3PM) kept his hot streak going against the Clippers pic.twitter.com/1zLP06JCA5

