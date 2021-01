ΝΒΑ: Το expansion πάει για το τέλος της σεζόν 2021-2022 (pic)

Το ΝΒΑ θα προχωρήσει σε αύξηση των ομάδων του. Θέλει να τις κάνει, αρχικά, 31 και μετά 32. Μόνο που αυτή η αύξηση, μολονότι που το Σιάτλ και το Λας Βέγκας εμφανίζονται έτοιμες να αποκτήσουν ομάδα, δεν μπορεί να είναι άμεση. Οι συζητήσεις με την πόλη του Σιάτλ είναι προχωρημένες, το κέρδος του ΝΒΑ θα φτάσει στα $5 δισεκατομμύρια, αλλά σύμφωνα με δημοσιεύματα, η επέκταση δεν πρόκειται να γίνει πριν το τέλος της σεζόν 2021-2022!

Πάντως, το επικρατέστερο σενάριο αναφέρει πως το ΝΒΑ μπορεί να κάνει τις ομάδες 31, με την προσθήκη του Σιάτλ. Και στο δεύτερο... κύμα επέκτασης να προσθέσει είτε το Λας Βέγκας, είτε το Βανκούβερ, το οποίο θέλει ξανά ομάδα, μετά τους Βανκούβερ Γκρίζλις. Από το 1966 το ΝΒΑ έχει προσθέσει 17 ομάδες από τις υπάρχουσες 30.

