Ντρέιμοντ Γκριν: «Αυτοί είναι γ@μ... τρομοκράτες, δεν είναι γ@μ... διαδηλωτές» (vid)

Ο Ντρέιμοντ Γκριν μίλησε για την εισβολή στο Καπιτώλιο, χρησιμοποιώντας «βαριές» εκφράσεις. Χαρακτήρισε όσους πήρανε μέρος σε αυτή ως «τρομοκράτες» και ζήτησε από τον κόσμο να σταματήσει να τους αποκαλεί «διαδηλωτές».

«Το σύστημα αστυνόμευσης δημιουργήθηκε κατά των μαύρων. Και αυτός είναι ο λόγος που οι αντιδράσεις είναι διαφορετικές. Αυτός είναι ο λόγος που κάποιοι μπορούν να μπουν στο γραφείο της ομιλήτριας της Γερουσίας και να βάλουν τα πόδια τους πάνω στο γραφείο, λες και κάθονται στο σπίτι τους. Η εισβολή, όπου έσπασαν παράθυρα και πήρανε αντικείμενα, δεν είναι διαμαρτυρία, είναι τρομοκρατική επίθεση. Σταματήστε να τους περιγράφεται όπως κάποιους που βρίσκονται εκεί και διαμαρτύρονται ειρηνικά. Είναι ασέβεια. Είναι γελοίο. Δεν είναι γ@μ... διαδηλωτές, είναι γ@μ... τρομοκράτες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο φόργουορντ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

The language we use shapes the perceptions of the present and future.

Draymond is right.

