Ουόριορς – Κινγκς 137-106: Kάρι λαμπρός οδηγεί το Γκόλντεν Στέιτ! (vid)

Στο 4-3 βρίσκονται πλέον οι Ουόριορς που νίκησαν τους Κινγκς με 137-106 και τους έριξαν στο 3-4.

Για τους νικητές, ο Στεφ Κάρι έκανε ακόμα ένα μεγάλο ματς, αφού μέτρησε 30 πόντους, 8 ασίστ και 9 ριμπάουντ. Ο Κέλι Ούμπρε πρόσθεσε 18 πόντους και ο Ουίγκινς 16.

Από την άλλη 18 με 9 ριμπάουντ είχε ο Μπαρνς και 18 με 7 ασίστ ο Φοξ.

Steph with the behind-the-back dime through traffic!

30 PTS, 8 REB, 8 AST for Curry as we go to the 4th on League Pass. pic.twitter.com/aFukHrapV4

— NBA (@NBA) January 5, 2021