Στο «κύκνειο άσμα» του κόντρα στην Γιούτα Τζαζ, ο μεγάλος Κόμπι είχε πετύχει 60 πόντους σε ηλικία 37 ετών λέγοντας με τον καλύτερο τρόπο «αντίο» στην ενεργό δράση.

Έκτοτε μόνο ο 32χρονος Στεφ Κάρι έγινε ο δεύτερος μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης που σημείωσε 60 ή περισσότερους πόντους σ' ένα ματς!

Steph Curry went all out and channeled that inner Kobe Bryant pic.twitter.com/A89P69uiaT

