Χιτ: Χωρίς Μπάτλερ και στο δεύτερο ματς με τους Μπακς

Ο Τζίμι Μπάτλερ θα χάσει ακόμη ένα ματς, λόγω του τραυματισμού του στον αστράγαλο. Ο Μπάτλερ δεν αγωνίστηκε στη συντριβή των Χιτ από τους Μιλγουόκι Μπακς (144-97) και θα χάσει και το back 2 back αγώνα με την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο (31/12, 02:30).

Στα δύο ματς που έχει αγωνιστεί φέτος ο 31χρονος φόργουορντ μετράει 11.5 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 6 ασιστ.

Jimmy Butler (sprained right ankle) is out again tonight for the Miami Heat for their rematch with the Milwaukee Bucks.

— Tim Reynolds (@ByTimReynolds) December 30, 2020