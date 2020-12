Νετς: Θέλουν να φέρουν πίσω τον Τζαμάλ Κρόφορντ!

Οι Μπρούκλιν Νετς βρίσκονται σε συζητήσει με τον Τζαμάλ Κρόφορντ! Ο 41χρονος γκαρντ είναι ακόμη δίχως ομάδα, ενώ κατά τη διάρκεια της «φούσκας» στο Ορλάντο είχε φορέσει τη φανέλα των Νετς για ένα παιχνίδι. Η ομάδα του Μπρούκλιν αναζητεί λύσεις για να καλύψει την απουσία του Σπένσερ Ντινγουίντι και ο βετεράνος σκόρερ είναι μία απ' αυτές.

Στην καριέρα του ο Κρόφορντ έχει αγωνιστεί σε 1.327 ματς και έχει σημειώσει 19.419 πόντους.

Report: Brooklyn Nets have had talks with Jamal Crawford https://t.co/zhaSJxDuMv

