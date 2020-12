Μπακς: Ρεκόρ τριπόντων όλων των εποχών στο NBA από τα «ελάφια» (vids)

Όχι απλά σαν βαρέλι, αλλά σαν ωκεανό έβλεπαν σήμερα το καλάθι των Χιτ οι Μπακς. Τα... ελάφια κόντρα στην ομάδα του Μαϊάμι είχαν μια ραψωδία τριπόντων, φτάνοντας στα μισά της τελευταίας περιόδου τα 28 που είναι και τα περισσότερα που έχει πετύχει μία ομάδα στην ιστορία του NBA. Το ρεκόρ είχαν οι Ρόκετς με 27, αλλά σήμερα οι Μπακς ανέβηκαν στην κορυφή της σχετικής λίστας.

RECORD BROKEN. The Milwaukee Bucks break the NBA record for threes in a game with 28 (and counting). pic.twitter.com/56DW54kVoB — Milwaukee Bucks (@Bucks) December 30, 2020

TIED the NBA RECORD for threes in a game!! 7 minutes left to play... pic.twitter.com/H0hC3Xc0pM — Milwaukee Bucks (@Bucks) December 30, 2020