Ο κορυφαίος σουτέρ της ιστορίας έφτασε τα 2.500 τρίποντα και πλέον θέλει να πιάσει στην κορυφή τον Ρέι Άλεν.

Οι Ουόριορς δημιούργησαν ένα όμορφο video για τον Στεφ Κάρι με τα κορυφαία τρίποντα της καριέρας του.

Απολαύστε τον

2,500 career threes.

10 minutes featuring the best of the bunch.@StephenCurry30 || #StephGonnaSteph pic.twitter.com/MGou3YcK15

— Golden State Warriors (@warriors) December 28, 2020