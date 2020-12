Ο Θανάσης κοίταξε... θανατηφόρα τον Μπραζντέικις που ήθελε καυγά! (vid)

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είναι γενικά ένας χαλαρός τύπος και το απέδειξε για ακόμα μια φορά με την ψυχραιμία που επέδειξε. Σε μια διεκδίκηση του ριμπάουντ με τον Μπραζντέικις οι δυο τους ήταν λίγο πιο επιθετικοί απ' όσο θα έπρεπε και αντάλλαξαν μερικά λόγια.

Ο Θανάσης φαίνεται μετά από λίγο να λέει ότι ο αντίπαλος του πήγε στον λαιμό τους, με τον παίκτη των Νικς να το συνεχίζει και να προκαλεί τον Έλληνα παίκτη. Εκείνος το μόνο που έκανε ήταν να τον κοιτάξει, με τους ψυχραιμότερος να τον απομακρύνουν από εκεί.

Thanasis Antetokounmpo with the stare down. pic.twitter.com/kWsMf85D5V

— House of Highlights (@HoHighlights) December 28, 2020