Αντετοκούνμπο: Η μαμά Βερόνικα ευχήθηκε στα παιδιά της μέσω video wall (vid)

Οι Μπακς παίζουν σε λίγη ώρα με τους Ουόριορς και η ομάδα του Μιλγουόκι ετοίμασε έκπληξη στους Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο.

Σε video wall στον διάδρομο που ενώνει τα αποδυτήρια με το γήπεδο, η Βερόνικα Αντετοκούνμπο τους ευχήθηκε καλή επιτυχία ώστε να φύγουν νικητές τη μέρα των Χριστουγέννων.

Ο Θανάσης ο οποίος το παρακολούθησε της είπε πως την αγαπάει και μπήκε στο παρκέ.

“We love you mama.”@Thanasis_ante43 gets a virtual surprise from his mom on Christmas. pic.twitter.com/WaVrpUEgLi

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 25, 2020