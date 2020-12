Όπως ενημέρωσε και επίσημα η ομάδα, ο Μπάτλερ αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αστράγαλο του δεξιού του ποδιού και γι' αυτόν τον λόγο δεν θα συνεχίσει στο παιχνίδι με τους Πέλικανς.

Να σημειωθεί ότι η συμμετοχή του ήταν αμφίβολη πριν από το ματς, με αποτέλεσμα να νιώσει ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου.

#NOPvsMIA INJURY UPDATE: Jimmy Butler (right ankle stiffness) will not return to today's game vs the Pelicans.

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) December 25, 2020