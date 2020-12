Ο Τζα Μοράντ ξεπέρασε τον... Σακίλ Ο' Νιλ (pic)

Ο καλύτερος rookie της περασμένης χρονιάς έγινε ο πιο νέος σε ηλικία παίκτης που κατάφερε να πετύχει 40 ή περισσότερους πόντους στο πρώτο παιχνίδι της ομάδας του!

Συγκεκριμένα ο Τζα Μοράντ είχε 44 πόντους στην φετινή πρεμιέρα των Γκρίζλις, με τον ίδιο να είναι 21 χρονών και 135 ημέρων. Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στον Σακίλ Ο' Νιλ εδώ και 27 χρόνια (!) ο οποίος το 1993 είχε 40+ πόντους όντας 21 χρονών και 244 ημερών!

Ja Morant (21 years, 135 days old) is the youngest player to score 40+ PTS in his team’s season-opening game. The previous youngest was Shaquille O'Neal (21 years, 244 days old) for Orlando in 1993. pic.twitter.com/Z2ddHGkE8X

