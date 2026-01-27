Την 4η συνεχόμενη νίκη τους και την 6η στα επτά τελευταία τους παιχνίδια σημείωσαν οι Κλίβελαντ Καβαλίερς, οι οποίοι έφτασαν στο 28-20 ρεκόρ και παρέμειναν σε τροχιά... πρώτων θέσεων στην Ανατολική Περιφέρεια.
Φυσικά το μεγαλύτερο μερίδιο της νίκης ανήκει στον φοβερό και τρομερό Ντόνοβαν Μίτσελ, ο οποίος πρόσθεσε μία ακόμα εντυπωσιακή εμφάνιση στο ενεργητικό του. Συγκεκριμένα πέτυχε 45 πόντους έχοντας 10/17 δίποντα, 5/8 τρίποντα, 10/12 βολές, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 35 λεπτά συμμετοχής.
Ο Έβαν Μόμπλεϊ είχε άλλους 20 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ «διψήφιος» ήταν και ο Τζέιλον Τάισον με 14 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
Για τους Ορλάντο Μάτζικ οι οποίοι έφτασαν στο 23-22 ρεκόρ και στο 9-13 μακριά από τη Φλόριντα, ο Πάολο Μπανκέρο πέτυχε 37 πόντους με 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Ντεσμόντ Μπέιν είχε από τη πλευρά του άλλους 19 πόντους και 4 ριμπάουντ.
Τα δωδεκάλεπτα: 22-32, 61-56, 91-81, 114-98.
