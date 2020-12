Ρόκετς: Χωρίς Ουόλ, Κάζενς και άλλους στην πρεμιέρα!

Τα προβλήματα για τους Χιούστον Ρόκετς ξεκίνησαν πριν από το πρώτο τζάμπολ! Στον αγώνα της πρεμιέρας κόντρα στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ υπάρχει το ερωτηματικό του Τζέιμς Χάρντεν, ενώ πλέον έχουν προστεθεί αυτά των Τζον Ουόλ και ΝτεΜάρκους Κάζινς! Οι δύο τελευταίοι, όπως και άλλοι παίκτες που δεν έγιναν γνωστοί, έχουν έρθει σε επαφή με πιθανό κρούσμα covid-19 και αναμένεται να μην αγωνιστούν!

Several Houston Rockets, including John Wall, DeMarcus Cousins and possibly more, are expected to miss tonight's season opener vs. OKC due to coronavirus contact tracing, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 23, 2020