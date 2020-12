Αντετοκούνμπο: Απέρριψε πρόταση για το Space Jam 2 και να προπονηθεί με τον ΛεΜπρόν!

Χρόνος για χάσιμο δεν υπάρχει. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει θέσει το δικό του δόγμα σε εφαρμογή. Και δεν παρεκκλίνει, ακόμη και αν του το ζητήσει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς! Ο δύο φορές MVP απέρριψε την πρόταση να κάνει προπονήσεις μαζί με τον «Βασίλια», αφού ο Giannis δεν θέλει να κάνει προπονήσεις παρά μόνο με μέλη της ομάδας του.

Εκτός από την ευκαιρία να περάσει χρόνο μαζί με τον ΛεΜπρόν (όπως είχε κάνει παλιότερα με τον Κόμπι Μπράιαντ), ο Αντετοκούνμπο προσπέρασε την ευκαιρία για το ντεμπούτο στο Χόλιγουντ! Εκτός από την κοινή προπόνηση με τον Τζέιμς, η πρόταση είχε και την ευκαιρία να πάρει ένα ρόλο στην επερχόμενη ταινία του ΛεΜπρόν, το Space Jam 2!

Report: Giannis Antetokounmpo turned down offers to workout with LeBron James and be in ‘Space Jam 2’ https://t.co/as3qKlS9SO

— NBA Central (@TheNBACentral) December 23, 2020