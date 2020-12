Ο Χάρντεν πέταξε μπάλα σε συμπαίκτη του (pic)

Μόνο ηρεμία δεν υπάρχει στα ενδότερα των Ρόκετς λίγες ώρες πριν την έναρξη της φετινής σεζόν.

Ο Τζέιμς Χάρντεν έχει εκφράσει την δυσαρέσκειά του και την επιθυμία του να αποχωρήσει από την ομάδα, αλλά ακόμη παραμένει στο ρόστερ.

Δείγμα της καθημερινής έντασης που υπάρχει ήταν κι ένα επεισόδιο σε πρόσφατη προπόνηση.

Ο Τζέιμς Χάρντεν εκνευρίστηκε με έναν ρούκι συμπαίκτη του και του πέταξε με δύναμη την μπάλα στο πρόσωπο.

