Ρόκετς - Χάρντεν: Αδιαφορία και άρνηση από τον Χάρντεν, λάθη η ομάδα, ζημιωμένοι όλοι! (vids)

Αν κάποιος ήθελε να βάλει έναν τίτλο σε αυτή την μικρή offseason του ΝΒΑ θα είχε λίγα πράγματα φέτος να ξεχωρίζει. Αρχικά είναι η απόφαση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος επέλεξε να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τους Μπακς και αυτόματα έκοψε την όρεξη στις υπόλοιπες ομάδες του ΝΒΑ.

Λίγα πράγματα έγιναν στις ανταλλαγές, αλλά κάπου εδώ άνοιξε το θέμα των Ρόκετς, Ήταν αρχές του Νοέμβρη (12/11) όταν βγήκε το πρώτο δημοσίευμα που ήθελε Χάρντεν και Ουέστμπρουκ δυσαρεστημένους.

Λίγες ώρες μετά έγινε γνωστό ότι ο Ράσελ Ουέστμπρουκ απαιτεί ανταλλαγή από το Χιούστον και αυτό έφτανε να γίνει χαμός στους Ρόκετς. Πάρα πολλοί παίκτες είναι δυσαρεστημένοι με την θέση τους στην ομάδα και η κατάσταση έφτασε σε οριακό σημείο.

Ο Ουέστμπρουκ ζήτησε ανταλλαγή, ο Χάρντεν ζήτησε και αυτός ανταλλαγή, ο Έρικ Γκόρντον είχε πρόβλημα με τον ρόλο του, ο Πι Τζέι Τάκερ ήταν ενοχλημένος με το συμβόλαιο του, ο Όστιν Ρίβερς ήταν δυσαρεστημένος με τον χρόνο του και αυτά βγήκαν όλα μαζί.

Όλα αυτά έγιναν σχεδόν συγχρόνως και όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό για να γίνουν όλα τα... χατίρια έπρεπε να αλλάξουν πάρα πολλά. Εκείνοι που δημιούργησαν πραγματικό πρόβλημα ήταν οι δύο σταρ της ομάδας.

Χάρντεν και Ουέστμπρουκ έβαλαν φωτιά και η ομάδα κλήθηκε να βρει λύση. Αρχικά έγινε αμυντική και βγήκε προς τα έξω ότι και οι δύο θα ακολουθήσουν τους κανόνες του Οργανισμού. Γρήγορα αυτό άλλαξε και η πρώτη μεγάλη ανταλλαγή ήταν γεγονός. Ο Ουέστμπρουκ έγινε μέλος των Ουίζαρντς και ο Ουόλ έκανε το αντίθετο δρομολόγιο.

Το πρώτο πρόβλημα λύθηκε και ο Ουόλ μετά από δύο χρόνια είναι διψασμένος να δείξει τι αξίζει. Μαζί με τον Κάζινς δείχνουν να έχουν χημεία και οι Ρόκετς φαίνονται να έχουν τουλάχιστον πιο ορθολογική ομάδα σε σχέση με πέρυσι.

Όλα θα ήταν καλύτερα αν ο Χάρντεν δεν ήταν αποφασισμένος να κάνει την ζωή της ομάδας που τον στήριξε όλα αυτά τα χρόνια, τόσο δύσκολη.

Οι Ρόκετς δεν ήθελαν να δώσουν τον Χάρντεν και για πρώτη φορά, τα τελευταία χρόνια αποφάσισαν να πουν όχι στον κακομαθημένο αστέρα τους. Αποφάσισαν να κρατήσουν αυστηρή στάση και να μην δεχτούν κάτι λιγότερο, για να τον ανταλλάξουν. Αυτό μέχρι τώρα δεν ήρθε και η ομάδα είναι ένα χάος. Ο «Μούσιας» που δεν έχει μάθει να μην περνάει το δικό του, βλέπει για πρώτη φορά να μην ακούγεται η φωνή του και κάνει ότι μπορεί, για να συζητιέται όλο αυτό σε όλα τα μίντια.

Έχουμε φτάσει μια ημέρα πριν την έναρξη της σεζόν, δημοσιεύματα υπάρχουν, συμφωνία όχι και ο Χάρντεν σε κάθε εμφάνιση του δείχνει και πιο ασεβής προς την ομάδα του. Μια ομάδα που σίγουρα έχει κάνει λάθη, αλλά βλέπει τον σταρ της να την απαξιώνει σε κάθε εμφάνιση τους.

Τελευταίο περιστατικό είναι με τον Χάρντεν να ερωτάται για το αν τα πράγματα είναι καλύτερα τώρα που έχει επιστρέψει μερικές ημέρες και η απάντηση του να είναι... «επόμενη ερώτηση».

“Next question.”

Harden when asked if he feels better about the situation in Houston pic.twitter.com/NendmKiP0g

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 21, 2020