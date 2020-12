Μπουλς: Free agent και ο Μάρκανεν το 2021 (pic)

Δεν κατάφεραν να φτάσουν σε συμφωνία για επέκταση Μπουλς και Λάουρι Μάρκανεν.

Ο Φινλανδός με αυτόν τον τρόπο θα είναι free agent το καλοκαίρι του 2021, όπως και ο Λόνζο Μπολ για τους Πέλικανς.

Με το Σικάγο μέτρησε 14.7 πόντους και 6.3 ριμπάουντ τη σεζόν που έφυγε.

There will not be extension agreement between the Bulls and forward Lauri Markkanen, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Markkanen will be among the more intriguing free agents in 2021.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 21, 2020