ΝΒΑ: Γίνεται restricted free agent ο Λόνζο Μπολ (pic)

Ο Λόνζο Μπολ μετακόμισε στη Νέα Ορλεάνη στο πλαίσιο της ανταλλαγής του Άντονι Ντέιβις στους Λέικερς. Όπως, λοιπόν αναφέρει ο Adrian Wojnarowski, ο 23χρονος γκαρντ θα γίνει restricted free agent το επόμενο καλοκαίρι καθώς δεν υπήρξε συμφωνία για την επέκταση του rookie συμβολαίου του.

Ο Μπολ θα δεχτεί προσφορές, αλλά οι Πέλικανς θα μπορούν να τον κρατήσουν αν κάνουν ίδια με τη μεγαλύτερη πρόταση που θα έχει.

There will be no agreement on a rookie extension for Pelicans guard Lonzo Ball, @KlutchSports CEO Rich Paul tells ESPN. Ball will become a restricted free agent next summer. Both sides remain positive about the ability to move forward together, Paul tells ESPN.

