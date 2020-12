Πιστεύει στον Ανουνόμπι το Τορόντο και το έδειξε με πράξεις. Οι Καναδοί συμφώνησαν στην 4ετη ανανέωση αξίας 72 εκατ. δολαρίων με τον παίκτη.

Η συμφωνία των 2 πλευρών περιλαμβάνει player option για τη σεζόν 2024-25.

Toronto Raptors forward O.G. Anunoby has agreed to a four-year, $72 million extension, including a player-option for the 2024-2025 season, @KlutchSports Head of Basketball Omar Wilkes tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 21, 2020