ΛεΜπρόν για την ανανέωση του Αντετοκούνμπο: «Είναι υπέροχο που μένει, σημαίνει ότι έχτισαν κάτι καλό»

Η απόφαση του Γιάννη Αντετοκούνμπο αλλάζει τον σχεδιασμό αρκετών ομάδων. Οι Λος Άντζελες Λέικερς φαίνεται πως το είχαν πάρει απόφαση να μην μπουν στη διαδικασία μιας ανταλλαγής για τα μάτια του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Γι' αυτό έδωσαν max συμβόλαιο στον Άντονι Ντέιβις και επέκταση συμβολαίου στον ΛεΜπρόν Τζέιμς. Ο τελευταίος σχολίασε την απόφαση του Giannis. Και τάχθηκε στο πλευρό του. «Νομίζω πως είναι υπέροχο που αποφάσισε να μείνει και να δεσμευτεί με αυτή την ομάδα», σχολίασε ο Τζέιμς και πρόσθεσε πως για να παίρνει ο Αντετοκούνμπο αυτή την απόφαση, σημαίνει ότι οι Μπακς έχουν δημιουργήσει κάτι καλό, που αξίζει αυτή τη δέσμευση.

Ο Τζέιμς ρωτήθηκε για τις διαφορές και τις ομοιότητες της δικής του περίπτωσης (το 2010 όταν έφυγε από το Κλίβελαντ για το Μαϊάμι) με αυτή του Αντετοκούνμπο: «Δεν έχουν ομοιότητες, είναι τελείως διαφορετικές».

LeBron on Giannis’ extension with Bucks: “I think it’s great he’s staying there and committed to that franchise.”

