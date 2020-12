Νικς: Ενίσχυση με Σκαλ Λαμπισιέρ (pic)

Μετά την θητεία του στο Πόρτλαντ, ο 24χρονος φόργουορντ/σέντερ θα γίνει κάτοικος του «Μεγάλου Μήλου» ενισχύοντας τους Νικς.

Οι Νεοϋορκέζοι ανακοίνωσαν και επίσημα την απόκτηση του Λαμπισιερ, ο οποίος μετράει 148 στο ΝΒΑ με τις φανέλες των Κινγκς και των Μπλέιζερς έχοντας κατά μέσο όρο 7,2 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 49% στα σουτ εντός παιδιάς.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Λαμπισιέρ είχε με τη φανέλα των Μπλέιζερς 5,8 πόντους, 5,1 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ.

.@nyknicks announced today that the team has signed Skal Labissière pic.twitter.com/axQnnoJvby

— NY_KnicksPR (@NY_KnicksPR) December 10, 2020