Κερ: «Λείπουν Γκριν και Ουάισμαν, βγάλτε τα συμπεράσματά σας» (pic)

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς είχαν αναβάλλει την πρώτη προπόνηση που ήταν αρχικώς προγραμματισμένη για την Κυριακή (6/12), ενημερώνοντας πως δυο παίκτες της ομάδας βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό, δίχως να αναφέρουν τα ονόματά τους.

Εν τέλει οι «Πολεμιστές» άρχισαν προπονήσεις στο training camp δίχως τον Ντρέιμοντ Γκριν και το νούμερο 2 του εφετινού Draft, Τζέιμς Ουάισμαν.

«Δεν θα σχολιάσω περαιτέρω. Μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας» ήταν το λακωνικό σχόλιο του Στιβ Κερ, δίχως να αφήσει περιθώρια για παρερμηνείες.

Steve Kerr said James Wiseman and Draymond Green did not practice today.

When asked about James Wiseman’s absence: "I will not comment on that any further. You can make your own deductions."

